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СНГ 05.02.2017 14:20

В Москве могут установить памятники писателю Маршаку, криминалисту Кошко и танку Т-72

Вопросы об установке в Москве нескольких памятников будут рассмотрены 9 февраля на заседании комиссии по монументальному искусству при Мосгордуме, сообщили "Интерфаксу" в столичном парламенте.

В частности, в Москве предложено установить памятник русскому литератору, переводчику, автору популярных детских произведений Самуилу Маршаку. Монумент предложено установить на Мясницкой улице.

В Москве в память о С.Маршаке установлена мемориальная доска на доме на улице Чкалова, где он жил (ныне - улица Земляной вал).

Кроме того, эксперты комиссии рассмотрят инициативу об установке в столице в качестве памятника демилитаризованного танка Т-72. Этот танк выпускался несколько десятилетий в послевоенное время, всего таких машин было выпущено около 30 тыс.

Также на заседании комиссии по монументальному искусству повторно рассмотрят вопрос об увековечении памяти знаменитого русского криминалиста и сыщика Аркадия Кошко.

С инициативой об установке ему памятника в комиссию обратился столичный главк МВД России. Предполагалось, что монумент установят вблизи здания ГУ МВД на Петровке.

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Тэги: МОСКВА, ПАМЯТНИКИ, ИНИЦИАТИВЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az