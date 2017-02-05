В Москве могут установить памятники писателю Маршаку, криминалисту Кошко и танку Т-72

Вопросы об установке в Москве нескольких памятников будут рассмотрены 9 февраля на заседании комиссии по монументальному искусству при Мосгордуме, сообщили "Интерфаксу" в столичном парламенте.
В частности, в Москве предложено установить памятник русскому литератору, переводчику, автору популярных детских произведений Самуилу Маршаку. Монумент предложено установить на Мясницкой улице.
В Москве в память о С.Маршаке установлена мемориальная доска на доме на улице Чкалова, где он жил (ныне - улица Земляной вал).
Кроме того, эксперты комиссии рассмотрят инициативу об установке в столице в качестве памятника демилитаризованного танка Т-72. Этот танк выпускался несколько десятилетий в послевоенное время, всего таких машин было выпущено около 30 тыс.
Также на заседании комиссии по монументальному искусству повторно рассмотрят вопрос об увековечении памяти знаменитого русского криминалиста и сыщика Аркадия Кошко.
С инициативой об установке ему памятника в комиссию обратился столичный главк МВД России. Предполагалось, что монумент установят вблизи здания ГУ МВД на Петровке.
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