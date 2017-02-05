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Регион 05.02.2017 12:54

В Турции задержаны 60 человек по подозрению в связях с ИГ

Турецкая полиция задержала 60 человек по подозрению в связях с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ запрещена в РФ), сообщает в воскресенье агентство Анадолу.

По его данным, большинство задержанных являются иностранцами.

Отмечается, что подозреваемые были задержаны в ходе одновременных рейдов, проведенных в разных районах Анкары: Синджан, Чубук, Енимахалле и Мамак

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТУРЦИЯ, ПОЛИЦИЯ, ИГ, ЗАДЕРЖАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az