В Турции задержаны 60 человек по подозрению в связях с ИГ

Турецкая полиция задержала 60 человек по подозрению в связях с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ запрещена в РФ), сообщает в воскресенье агентство Анадолу.

По его данным, большинство задержанных являются иностранцами.

Отмечается, что подозреваемые были задержаны в ходе одновременных рейдов, проведенных в разных районах Анкары: Синджан, Чубук, Енимахалле и Мамак