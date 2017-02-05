Армения вернула Азербайджану тело солдата, погибшего в декабре при отражении армянской диверсии - Госкомиссия

Армения в воскресенье вернула Азербайджану тело военнослужащего Чингиза Гурбанова, погибшего в декабре прошлого года при отражении армянской диверсии на азербайджано-армянской госгранице, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомиссии по пленным, заложникам и без вести пропавшим лицам Азербайджана.

«Тело военнослужащего Чингиза Гурбанова 5 февраля было передано азербайджанской стороне при посредничестве международных организаций, в частности Международного комитета красного креста», - отметили в Госкомиссии.

Минобороны Азербайджана ранее заявило, что утром 29 декабря 2016 года при попытке проникновения на территорию Азербайджана армянская разведгруппа попала в засаду азербайджанских подразделений. В результате завязавшегося боя противник был вынужден отступить с большими потерями.

В результате инцидента погиб азербайджанский солдат Ч.Гурбанов, тело которого находилось у армянской стороны. Азербайджан обращался к международным организациям с целью оказать содействие в возвращении тела военнослужащего.

А.Ахундов