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Дальнее зарубежье 05.02.2017 14:55

В США суд отклонил апелляцию Минюста о восстановлении иммиграционного указа Трампа

Суд в США отклонил апелляцию администрации Дональда Трампа на судебное решение о замораживании исполнения иммиграционного указа, сообщает в воскресенье телеканал Си-Эн-Эн.

По его информации, трое судей Апелляционного суда девятого округа США поддержали решение судьи Сиэтла Джемса Робарта, который своим решением приостановил действие президентского указа.

Ранее сообщалось, что министерство юстиции США приняло решение оспорить решение суда о приостановке действия указа президента Дональда Трампа о 90-дневном запрете на въезд в США граждан семи стран: Ирака, Ирана, Сирии, Судана, Йемена, Ливии и Сомали.

Указ вызвал волну протестов в США и ряде других стран мира. Вместе с тем, вице-президент США Майк Пенс назвал решение президента о введении временного ограничения на въезд правильным, поскольку оно служит интересам обеспечения безопасности Соединенных Штатов.

В интервью телеканалу АВС М.Пенс заявил, что указом ограничивается въезд из стран, "которые имеют проблемы в области терроризма". Этим, по его словам, Д.Трамп продемонстрировал, что "правительство ставит обеспечение безопасности народа Америки на первое место".

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Тэги: США, СУД, ТРАМП, ОТКЛОНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az