В США суд отклонил апелляцию Минюста о восстановлении иммиграционного указа Трампа

Суд в США отклонил апелляцию администрации Дональда Трампа на судебное решение о замораживании исполнения иммиграционного указа, сообщает в воскресенье телеканал Си-Эн-Эн.
По его информации, трое судей Апелляционного суда девятого округа США поддержали решение судьи Сиэтла Джемса Робарта, который своим решением приостановил действие президентского указа.
Ранее сообщалось, что министерство юстиции США приняло решение оспорить решение суда о приостановке действия указа президента Дональда Трампа о 90-дневном запрете на въезд в США граждан семи стран: Ирака, Ирана, Сирии, Судана, Йемена, Ливии и Сомали.
Указ вызвал волну протестов в США и ряде других стран мира. Вместе с тем, вице-президент США Майк Пенс назвал решение президента о введении временного ограничения на въезд правильным, поскольку оно служит интересам обеспечения безопасности Соединенных Штатов.
В интервью телеканалу АВС М.Пенс заявил, что указом ограничивается въезд из стран, "которые имеют проблемы в области терроризма". Этим, по его словам, Д.Трамп продемонстрировал, что "правительство ставит обеспечение безопасности народа Америки на первое место".
Президент Азербайджана прибыл с визитом в Бельгию
Армения вернула Азербайджану тело солдата, погибшего в декабре при отражении армянской диверсии - Госкомиссия
Армения за минувшие сутки нарушила режим прекращения огня 6 раз - Минобороны Азербайджана
Банковские вклады населения в Азербайджане в 2016г сократились на 22%
Центробанк Азербайджана на депозитном аукционе 6 февраля планирует привлечь 150 млн манатов
Ильхам Алиев посетил памятник Хуршидбану Натаван в Ватерлоо
Найдено тело второго нефтяника, погибшего в Каспийском море
Нахчыванская АР Азербайджана и Аджарская АР Грузии обсуждают расширение сотрудничества
Президент Алиев принимает участие в конференции, посвященной исполнению Госпрограммы развития регионов
Президент Алиев открыл ряд социальных объектов в Нахчыванской АР Азербайджана
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
В Армении нет сегодня политической силы, способной решить карабахский конфликт
Представители СМИ посетили Информационный Центр компании Bakcell
Впервые в Баку в канун Праздника Святого Валентина 11 февраля пройдут гастроли ведущих российских артистов театра и кино
Абоненты Bakcell будут платить всего 1 гяпик за каждый мегабайт, потраченный в 28 странах мира
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Система ПВО "Илдырым" способна оперативно обнаруживать и уничтожать широкий спектр военных угроз - эксперт
Голодомор не сломил волю и дух свободы украинцев!
Для претворения в жизнь новой концепции нового Министра: «Совершить переход от армейского строительства к строительству нация-армия» в Армении вводится новый налог
Азербайджанский мультикультурализм создает гармонию между исламскими странами и всем остальным миром - госсоветник
Мультикультурализм остается важной составляющей жизни в Азербайджане - глава РПЦ
Москву и Баку связывает взаимный интерес – глава бакинской епархии