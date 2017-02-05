Лидеры США и Италии обсудили роль НАТО, ситуацию на Украине и в Сирии

Премьер-министр Италии Паоло Джентилони провел первый телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого лидеры обсудили роль НАТО, борьбу с терроризмом, сообщает в воскресенье агентство АП со ссылкой на администрацию главы итальянского правительства.

По его данным, П. Джентилони вновь подчеркнул "фундаментальную важность роли НАТО и сотрудничество между Европой и США перед лицом вызовов и угроз общей безопасности".

Наряду с этим, оба лидера подтвердили свою приверженность борьбы с терроризмом и радикализмом и усиление попыток разрешения кризиса на Украине и достижения мира на Ближнем Востоке, включая Сирию.