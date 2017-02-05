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Дальнее зарубежье 05.02.2017 15:25

Лидеры США и Италии обсудили роль НАТО, ситуацию на Украине и в Сирии

Премьер-министр Италии Паоло Джентилони провел первый телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого лидеры обсудили роль НАТО, борьбу с терроризмом, сообщает в воскресенье агентство АП со ссылкой на администрацию главы итальянского правительства.

По его данным, П. Джентилони вновь подчеркнул "фундаментальную важность роли НАТО и сотрудничество между Европой и США перед лицом вызовов и угроз общей безопасности".

Наряду с этим, оба лидера подтвердили свою приверженность борьбы с терроризмом и радикализмом и усиление попыток разрешения кризиса на Украине и достижения мира на Ближнем Востоке, включая Сирию.

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Тэги: США, ИТАЛИЯ, ЛИДЕРЫ, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az