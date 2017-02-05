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Дальнее зарубежье 05.02.2017 15:55

Минобороны РФ опровергает сообщения о гибели российских военнослужащих при подрыве автомобиля в Сирии

В министерстве обороны России опровергли сообщения ряда СМИ о том, что минувшей ночью в районе Латакии (Сирия) произошел подрыв военного автомобиля, и якобы пять российских военных погибли.

"Все российские военнослужащие, находящиеся в Сирийской Арабской Республике, живы, здоровы и продолжают выполнять задачи по предназначению", - заявил в воскресенье официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Он подчеркнул, что сообщения некоторых арабских СМИ о якобы гибели российских военнослужащих в Сирии "являются очередным информационным вбросом".

И.Конашенков также назвал эти сообщения "фальшивкой".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, МИНОБОРОНЫ, СИРИЯ, ОПРОВЕРЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az