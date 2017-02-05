В Киеве обвиняют российскую сторону СЦКК в воспрепятствовании восстановлению инфраструктуры в Авдеевке

В Минобороны Украины утверждают, что российская сторона Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) в одностороннем порядке ограничила количество сотрудников, допущенных к ремонтным работам на линии соприкосновения, что усложняет восстановление разрушенной инфраструктуры.

В пресс-службе военного ведомства напомнили, что согласно предложению первого заместителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александра Хуга, с 8.00 5 февраля в районе Авдеевка-Ясиноватая-Донецкий аэропорт-Пески-два района Донецка должен быть установлен режим тишины и начаты работы по восстановлению важных объектов инфраструктуры.

"Вооруженные силы Украины и украинская сторона СЦКК полностью поддержали данную инициативу и предоставили письменные гарантии безопасности для проведения ремонтных работ на объектах инфраструктуры. В то же время, российская сторона СЦКК состоянию на 06:00 5 февраля в одностороннем порядке ограничила количество работников и саперов, необходимых для проведения ремонтных работ до 10 человек, в то время, когда для их качественного выполнения необходимо минимум 30 человек", - заявляют в Киеве.

В штабе военной операции утверждают, что это "значительно затрудняет восстановление разрушенной инфраструктуры Донбасса".