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СНГ 05.02.2017 16:24

В Киеве обвиняют российскую сторону СЦКК в воспрепятствовании восстановлению инфраструктуры в Авдеевке

В Минобороны Украины утверждают, что российская сторона Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) в одностороннем порядке ограничила количество сотрудников, допущенных к ремонтным работам на линии соприкосновения, что усложняет восстановление разрушенной инфраструктуры.

В пресс-службе военного ведомства напомнили, что согласно предложению первого заместителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александра Хуга, с 8.00 5 февраля в районе Авдеевка-Ясиноватая-Донецкий аэропорт-Пески-два района Донецка должен быть установлен режим тишины и начаты работы по восстановлению важных объектов инфраструктуры.

"Вооруженные силы Украины и украинская сторона СЦКК полностью поддержали данную инициативу и предоставили письменные гарантии безопасности для проведения ремонтных работ на объектах инфраструктуры. В то же время, российская сторона СЦКК состоянию на 06:00 5 февраля в одностороннем порядке ограничила количество работников и саперов, необходимых для проведения ремонтных работ до 10 человек, в то время, когда для их качественного выполнения необходимо минимум 30 человек", - заявляют в Киеве.

В штабе военной операции утверждают, что это "значительно затрудняет восстановление разрушенной инфраструктуры Донбасса".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: УКРАИНА, ДОНБАСС, СЦКК, РОССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az