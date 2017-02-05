Министр обороны Эстонии заявляет об отсутствии у его страны вероятных противников

У Эстонии нет ни одного вероятного противника, заявил министр обороны республики Маргус Цахкна (Margus Tsahkna) в интервью "Интерфаксу".

Отвечая на вопрос, кто согласно стратегической концепции обороны является Эстонии главным потенциальным противником, он заявил: "У Эстонии нет ни одного противника. Целью Эстонии является сохранение мира в регионе Балтии. Эстония очень миролюбивое государство".

Комментируя, зачем же в таком случае в Эстонии размещаются силы НАТО с тяжелой боевой техникой, в том числе с танками, а также планируется закупить у Южной Кореи самоходные артиллерийские установки, он заявил, что "если посмотреть на поведение России на Украине за последние дни, то оно было очень агрессивным".

"То, что происходит у восточной границы НАТО, однозначно свидетельствует, что Россия развивает свои вооруженные силы и размещает их здесь. Мы видим эту деятельность", - дополнил М.Цахкна.

По его словам, военные альянса и тяжелая боевая техника размещаются в Эстонии на основании решений Варшавского саммита НАТО и "это не какие-то произвольные решения, а очень ясная реакция на поведение России на международной арене".

Он отказался сообщать, будут ли в случае ротации подразделений вооруженных сил НАТО меняться и стоящая на их вооружении тяжелая боевая техника, как это делается с боевыми самолетами, которые возвращаются на места постоянного базирования вместе с пилотами, или танки и боевые машины союзников будут оставаться здесь на постоянной основе.

"Этого я не буду комментировать", - сказал министр.

Касаясь вопроса возможности создания в Эстонии постоянного военно-морского компонента НАТО по примеру компонента ВВС альянса на авиабазе в Эмари или батальона НАТО в Тапа, он отметил: "Наша военно-морская составляющая реально существует. Корабли НАТО всегда могут зайти в наши порты, если это будет нужно".

М.Цахкна также подчеркнул, что "самостоятельных больших военно-морских сил Эстония создавать не будет".