Антироссийские санкции ЕС привели к обратному эффекту - Рогозин

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин заявляет, что санкции Евросоюза в отношении России не дали ожидаемого Брюсселем эффекта.

"К России нельзя применять шантаж и угрозы. Санкции против нашей промышленности уже привели к эффекту, обратному ожиданиям еврочиновников", - написал Д.Рогозин в "Твиттере" в воскресенье.

Комментируя сообщения западных СМИ о том, что ЕС в середине марта может продлить действие санкций против России, он добавил: "А Евросоюз в курсе, что нам на это начихать?"

По данным агентства Bloomberg, ЕС намерен в марте пролонгировать санкции против сотни граждан России и Украины.

"Четыре чиновника ЕС сообщили, что страны-члены (Европейского союза - ИФ) намерены в середине марта пролонгировать санкции еще на шесть месяцев в отношении 100 граждан Украины и России: среди них Аркадий Ротенберг, совладелец СМП Банка и ИнвестКапиталБанка, и крупнейший акционер банка "Россия" Юрий Ковальчук", - сообщило в воскресенье агентство со ссылкой на источник в Брюсселе.