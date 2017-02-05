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СНГ 05.02.2017 17:25

Антироссийские санкции ЕС привели к обратному эффекту - Рогозин

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин заявляет, что санкции Евросоюза в отношении России не дали ожидаемого Брюсселем эффекта.

"К России нельзя применять шантаж и угрозы. Санкции против нашей промышленности уже привели к эффекту, обратному ожиданиям еврочиновников", - написал Д.Рогозин в "Твиттере" в воскресенье.

Комментируя сообщения западных СМИ о том, что ЕС в середине марта может продлить действие санкций против России, он добавил: "А Евросоюз в курсе, что нам на это начихать?"

По данным агентства Bloomberg, ЕС намерен в марте пролонгировать санкции против сотни граждан России и Украины.

"Четыре чиновника ЕС сообщили, что страны-члены (Европейского союза - ИФ) намерены в середине марта пролонгировать санкции еще на шесть месяцев в отношении 100 граждан Украины и России: среди них Аркадий Ротенберг, совладелец СМП Банка и ИнвестКапиталБанка, и крупнейший акционер банка "Россия" Юрий Ковальчук", - сообщило в воскресенье агентство со ссылкой на источник в Брюсселе.

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Тэги: РОССИЯ, ЕС, САНКЦИИ, РОГОЗИН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az