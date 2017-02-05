Максимальное использование потенциала ОБСЕ востребовано в целях разрешения кризиса на Украине - Лавров

В Москве рассчитывают, что при председательстве Австрии в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе эта организация будет максимально задействована в урегулировании конфликта на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Надеемся, что в ходе австрийского председательства организация будет уделять должное внимание преодолению конфликтов на своем пространстве. В первую очередь это касается содействия разрешению внутриукраинского кризиса. Максимально полное задействование потенциала ОБСЕ в этих целях сегодня особенно востребовано", - сказал С.Лавров в интервью австрийскому журналу "Профиль".

Глава МИД также отметил эффективную работу спецпредставителя ОБСЕ в Контактной группе Мартина Сайдика. "Важную стабилизирующую роль играет Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ", - добавил он.