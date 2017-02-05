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СНГ 05.02.2017 18:20

Глава СНБ Ирана и спецпосланник президента РФ обсудили межсирийские переговоры в Астане - СМИ

Секретарь Высшего совета национальной безопасности (СНБ) Ирана Али Шамхани заявил на встрече со спецпосланником президента РФ по сирийскому урегулированию Александром Лаврентьевым, что политические инициативы Москвы, Тегерана и Анкары по Сирии, могут стать примером по урегулированию конфликтов в регионе, сообщает в воскресенье агентство ИРНА.

По его данным, на встрече А.Шамхани высоко оценил роль переговоров в Астане и отметил, что не всем в регионе они нравятся.

Он пояснил, что "ряд региональных государств выражали озабоченность в связи с этими инициативами". "Однако их обеспокоенность обусловлена не переживаниями за народ Сирии, а тем, что поддерживаемые ими террористические группировки теряют позиции", - сказал он.

Наряду с этим А.Шамхани добавил, что Иран привержен решению сирийского кризиса политическими средствами.

По его словам, политическое урегулирование в Сирии невозможно пока террористы группировки "Исламское государство" и "Джабхат ан-Нусры" (запрещены в РФ) действуют в стране при поддержке некоторых государств.

Агентство не уточняется место и дату состоявшейся встречи.

В Астане в понедельник пройдет встреча по урегулированию конфликта в Сирии. Группу российских экспертов возглавит заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-майор Станислав Гаджимагомедов, сообщил в воскресенье "Интерфаксу" информированный источник.

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Тэги: ИРАН, РОССИЯ, СИРИЯ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az