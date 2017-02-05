Власти Румынии отменили постановление об амнистии, спровоцировавшее массовые протесты

Правительство Румынии отменило постановление о внесении поправок в законодательство, вызвавшее ранее многотысячные акции протест населения, сообщает в воскресенье британская телерадиовещательная корпорация Би-Би-Си.

По ее информации, правительство страны провело чрезвычайную встречу, после того, как по всей стране начали проходить массовые забастовки против постановления о поправках, предусматривающее амнистию для бывших политиков, отбывающих тюремное заключение по обвинениям в коррупции.

"Я не хочу, чтобы Румыния была разделена", - цитирует Би-Би-Си слова премьера страны Сорин Гриндяну.

Протесты начались после того, как кабинет министров одобрил ряд поправок к законам. В результате на свободу могли выйти люди, осужденные за коррупцию и махинации, при которых сумма ущерба в рамках одного дела составляет менее $48 тыс.

Оппозиция рассматривает их как большой шаг назад для румынского общества с тех пор, как Румыния стала членом ЕС в 2007 году.