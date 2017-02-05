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Дальнее зарубежье 05.02.2017 18:40

Власти Румынии отменили постановление об амнистии, спровоцировавшее массовые протесты

Правительство Румынии отменило постановление о внесении поправок в законодательство, вызвавшее ранее многотысячные акции протест населения, сообщает в воскресенье британская телерадиовещательная корпорация Би-Би-Си.

По ее информации, правительство страны провело чрезвычайную встречу, после того, как по всей стране начали проходить массовые забастовки против постановления о поправках, предусматривающее амнистию для бывших политиков, отбывающих тюремное заключение по обвинениям в коррупции.

"Я не хочу, чтобы Румыния была разделена", - цитирует Би-Би-Си слова премьера страны Сорин Гриндяну.

Протесты начались после того, как кабинет министров одобрил ряд поправок к законам. В результате на свободу могли выйти люди, осужденные за коррупцию и махинации, при которых сумма ущерба в рамках одного дела составляет менее $48 тыс.

Оппозиция рассматривает их как большой шаг назад для румынского общества с тех пор, как Румыния стала членом ЕС в 2007 году.

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Тэги: РУМЫНИЯ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, ПОСТАНОВЛЕНИЕ, ОТМЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az