Ильхам Алиев посетил памятник Хуршидбану Натаван в Ватерлоо

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева в воскресенье посетили памятник азербайджанской поэтессе Хуршидбану Натаван в бельгийском городе Ватерлоо, отмечается в сообщении на сайте главы государства.
«Памятник, возведенный в центральном парке города, изготовлен скульптором Имраном Мехтиевым под руководством народного художника Азербайджана Таира Салахова. На постаменте памятника есть надпись о том, что Хуршидбану Натаван была принцессой Карабаха», - говорится в сообщении.
Глава государства и его супруга возложили цветы к памятнику.
А.Ахундов
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