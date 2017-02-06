ЕС должен усилить свою роль в решении главных международных проблем, включая Украину - глава МИД Бельгии

Одна из тем дебатов Совета ЕС на уровне глав МИД в Брюсселе в понедельник - необходимость, чтобы в решении ряда важнейших международных проблем Евросоюз играл ведущую роль, заявил министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс.

"Это относится к Ливии, это относится к Украине, это относится к нашим отношениям с Египтом и, я также думаю, к ближневосточному мирному процессу", - сказал глава МИД Бельгии журналистам по прибытии на заседание Совета ЕС.

По его мнению, надо предпринять усилия, доказывающие, что Евросоюз обеспечивает реальную европейскую дипломатию, а не просто контакты между государствами союза и различными партнерами.

Отвечая на вопрос об Украине, Д.Рейндерс подчеркнул необходимость прекращения огня на востоке страны и выполнения минских соглашений обеими сторонами. При этом он настаивал на важности реализации реформ на Украине.