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Дальнее зарубежье 06.02.2017 14:29

ЕС должен усилить свою роль в решении главных международных проблем, включая Украину - глава МИД Бельгии

Одна из тем дебатов Совета ЕС на уровне глав МИД в Брюсселе в понедельник - необходимость, чтобы в решении ряда важнейших международных проблем Евросоюз играл ведущую роль, заявил министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс.

"Это относится к Ливии, это относится к Украине, это относится к нашим отношениям с Египтом и, я также думаю, к ближневосточному мирному процессу", - сказал глава МИД Бельгии журналистам по прибытии на заседание Совета ЕС.

По его мнению, надо предпринять усилия, доказывающие, что Евросоюз обеспечивает реальную европейскую дипломатию, а не просто контакты между государствами союза и различными партнерами.

Отвечая на вопрос об Украине, Д.Рейндерс подчеркнул необходимость прекращения огня на востоке страны и выполнения минских соглашений обеими сторонами. При этом он настаивал на важности реализации реформ на Украине.

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Тэги: ЕС, БЕЛЬГИЯ, СОВЕТ, МИД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az