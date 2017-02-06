Глава МИД Великобритании не считает нужным смягчать санкции против РФ

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон выступил против смягчения европейских санкций против России.
"Великобритания будет настаивать на том, что причин смягчать санкции сейчас нет. Нужно продолжать оказывать давление на Россию", - сказал министр журналистам в преддверие Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе.
Такую же точку зрения высказал глава МИД Литвы Линас Линкявичюс.
"Как минимум, санкции нужно сохранить, потому что мы не видим причин для их снятия", - заявил Л.Линкявичюс.
Со своей стороны, министр иностранных дел и сотрудничества Испании Альфонсо Дастис Кеседо также заявил о важности сохранения санкции в отношении РФ. "Необходимо добиться полной имплементации минских соглашений. Только при этом условии, можно будет пересмотреть политику санкций", - сказал глава МИД журналистам в Брюсселе.
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