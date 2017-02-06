Более 40 тысяч граждан Киргизии будут выведены в России из списка лиц, которым запрещен въезд в страну, заявил глава Государственной службы миграции республики Медетбек Айдаралиев.
"Ведется работа по выводу граждан Киргизии из "черного списка" в России. Из 110 тысяч соотечественников, находящихся в "черных списках" 43 тысячи граждан, в скором времени будут выведены из списка", - сказал глава Миграционной службы в ходе встречи с премьер-министром республики Сооронбаем Жээнбековым.
Как сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе киргизского правительства, М.Айдаралиев рассказал премьеру, что более 600 тыс. киргизских трудовых мигрантов находятся в России, а в Казахстане - более 110 тыс.
"Ведомством ведется работа по улучшению социального положения и условий пребывания трудовых мигрантов за рубежом. Также необходимо отметить, что в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) внедрена система медицинского страхования трудовых мигрантов, что позволит облегчить доступ трудовых мигрантов из Киргизии к медицинским услугам в странах ЕАЭС", - отметил М.Айдаралиев.
Он подчеркнул, что киргизской стороной завершена работа по совершенствованию законодательной базы по пенсионному обеспечению трудовых мигрантов на пространстве ЕАЭС.
По словам М.Айдаралиева, "на сегодняшний день проведен детальный анализ деятельности ведомства, с целью совершенствования законодательной базы, определения дальнейших приоритетов деятельности ведомства, и улучшения положения отечественных трудовых мигрантов. В этих целях также проведен ряд встреч с трудовыми мигрантами, представителями киргизских диаспор в странах ближнего зарубежья".
По его данным, одной из главных проблем киргизских мигрантов, работающих за рубежом, является отсутствие информированности об их правах и регламентирующих их деятельность законах.
В этих целях Госслужбой миграции Киргизии ведется работа над созданием информационного справочника, включающего в себя всю необходимую информацию о правах и положении трудовых мигрантов.
"В текущем году в международных аэропортах "Манас" и "Ош", на железнодорожных и автовокзалах страны будут установлены терминалы по вопросам миграции, где выезжающие за рубеж смогут получить всю необходимую для них информацию. В том числе о законодательной базе, регулирующей внутреннюю и внешнюю миграцию и положении трудовых мигрантов в рамках членства страны в ЕАЭС", - добавил М.Айдаралиев.
Премьер-министр С.Жээнбеков со своей стороны указал на необходимость ведения работы по защите прав и улучшению положения трудовых мигрантов в тесном взаимодействии с другими соответствующими министерствами и ведомствами страны, диаспорами за рубежом.
Глава правительства поручил продолжить активную работу по выводу граждан страны из списков лиц, въезд которым на территорию России запрещен.
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