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СНГ 06.02.2017 15:19

США не участвуют во встрече по Сирии в Астане

США не принимают участия в проходящем в Астане в понедельник заседании совместной оперативной группы по контролю за соблюдением режима прекращения огня в Сирии, сообщил пресс-атташе посольства США в Казахстане Рен Эльхай.

"Нет, мы не собираемся посещать (заседание - ИФ-К)", - сказал Р.Эльхай агентству "Интерфакс-Казахстан".

Р.Эльхай добавил, что не может подтвердить участие США в следующих заседаниях. "Я могу только сказать, что мы не участвуем в этой встрече", - отметил пресс-атташе.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az
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Тэги: КАЗАХСТАН, США, СИРИЯ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az