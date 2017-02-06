США не участвуют во встрече по Сирии в Астане

США не принимают участия в проходящем в Астане в понедельник заседании совместной оперативной группы по контролю за соблюдением режима прекращения огня в Сирии, сообщил пресс-атташе посольства США в Казахстане Рен Эльхай.

"Нет, мы не собираемся посещать (заседание - ИФ-К)", - сказал Р.Эльхай агентству "Интерфакс-Казахстан".

Р.Эльхай добавил, что не может подтвердить участие США в следующих заседаниях. "Я могу только сказать, что мы не участвуем в этой встрече", - отметил пресс-атташе.