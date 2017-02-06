BP-Azerbaijan завершила трехмерную сейсморазведку на мелководье Абшеронского архипелага

Компания BP-Azerbaijan завершила трехмерные сейсмические исследования (3D) на мелководье Абшеронского архипелага, заявил президент компании BP в Азербайджане, Грузии и Турции Гордон Биррелл журналистам в понедельник.

"Мы провели трехмерную сейсморазведку на 4 выбранных участках. Исследования уже завершены и в настоящее время идет обработка и изучение полученных данных, по результатам которых начнется процесс планирования бурения первой скважины», - сказал Г.Биррел.

По его словам, сроки начала буровых работ зависят от места заложения скважины. «Если будет принято решение о бурении первой скважины на мелководной части, то в этом случае проблем с буровой установкой не возникнет. В случае бурения скважины в глубоководной части, компания будет ждать свободную полупогружную буровую установку», – отметил он.

Ранее Г.Биррел сообщал, что буровые операции на контрактной площади могут начаться в конце 2017 года.

Сейсмические исследования охватывали территорию площадью в 1,52 тыс. кв. км, из которых на суше - 90 кв. км. Работы велись с 31 мая 2016 года.

Соглашение о разделе продукции (PSA, СРП) между SOCAR и BP на разработку и геологоразведочные работы на мелководье Абшеронского архипелага было подписано 22 декабря 2014 года.

Контрактная площадь составляет около 1,9 тыс. кв. км, 50% доли в соглашении принадлежит BP, 50% - SOCAR.

Работы в рамках соглашения разделены на три этапа: первичная разведка, основная разведка, разработка месторождений.

В рамках первого этапа в течение 30 месяцев BP должна провести 3D-сейсмику и 2D-сейсмику, а также оценку влияния работ на окружающую среду на всей контрактной площади. В случае, если BP в течение этого периода обнаружит перспективные структуры, компания вправе выбрать до четырех таких структур и перейти к следующему этапу – основной разведке.

Согласно контракту, реализация второго этапа может охватить период до трех лет.

В этот период BP должна провести инженерно-геологическое исследование выбранных структур и подготовить отчет об оценке этих работ на окружающую среду. В случае, если подрядчик в этот период обнаружит коммерчески ценные запасы и известит SOCAR, он должен в течение шести месяцев подготовить программу разработки этих месторождений, после чего перейти к третьему этапу – непосредственно разработке.

Соглашением предполагается, что этап разработки будет длиться 23 года, но этот период может быть продлен. BP должна приступить к промышленной добыче в течение 36 месяцев с начала этапа разработки.

Кроме того, согласно документу, BP обязуется безвозмездно покрывать расходы на тренинги для местных кадров в объеме до $200 тыс.

Н.Аббасова