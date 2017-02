Франция построит два газопровода, рассчитывает создать единую ценовую зону на газовом рынке

Французская компания GRTgaz готовится приступить к реализации одного из двух проектов, которые, по ее оценкам, ослабят давнюю проблему перегруженности газопроводной сети и помогут создать единую ценовую зону на газовом рынке страны.

Проект Val de Saone предусматривает строительство газопровода протяженностью 188 км с пропускной способностью 2 млн кубометров в час. GRTgaz начнет строить газопровод в марте 2017 года и планирует ввести его в эксплуатацию в ноябре 2018 года.

Газопровод будет проложен рядом с действующим трубопроводом между городами Вуазин в Бургундии и Этре в регионе Рона-Альпы. Это, как ожидается, позволит увеличить объемы поставок газа между северной и южной частями Франции.

Проект Val de Saone, который будет частично профинансирован Евросоюзом, потребует инвестиций в размере 700 млн евро, из которых 520 млн евро будут затрачены на строительство.

"Как только трубопровод будет введен в эксплуатацию, во Франции образуется единая зона цен на газ, и цены будут соответствовать уровню Евросоюза", - заявил старший вице-президент GRTgaz Лоран Тери.

Еще один газопровод - менее крупный - будет построен на юго-западе страны французским оператором трубопроводных систем TIFG.

Проект, получивший название Reinforcement Gascogne Midi (RGM), предусматривает прокладку трубопровода протяженностью 62 км между городами Люсанье в Ландах и Барран в регионе Юг-Пиренеи вдоль уже существующего газопровода, как в случае с Val de Saone.

Газопровод, затраты на который оцениваются в 152 млн евро, планируется запустить к октябрю 2018 года.

Оба проекта одобрены Еврокомиссией, они призваны увеличить поставки газа на юг Франции, а также устранить разницу между ценами на газ на севере и юге страны.

Перегрузка трубопроводов, поставляющих газ с севера на юг, является "традиционной проблемой" во Франции, отмечает директор Исследовательского центра экономики и права в области энергетики (Research Centre on the Energy Economy and Law) университета Монпелье Жак Персебуа.

"Это связано с недостатком поставок газа на юг страны, особенно с учетом того, что Алжир не может увеличить поставки газа", - цитирует эксперта Interfax Natural Gas Daily.

В докладе Международного энергетического агентства (МЭА), опубликованном ранее в этом году, отмечается, что укрепление внутренней инфраструктуры во Франции является основополагающим для преодоления проблемы перегрузки газопроводов, а также разницы в ценах между югом Франции, в значительной степени зависимым от импорта СПГ, и севером.

Расхождения в ценах стали особенно ощутимыми этой зимой, когда высокая стоимость СПГ привела к повышению цен на газ на юге страны.

В конце 2013 года и начале 2014 года спред между ценами на газ на юге и севере Франции превышал 10 евро за мегаватт-час, отмечают в МЭА.