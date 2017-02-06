В МИД Италии выразили надежду на сотрудничество с Россией по Ливии

Италия хотела бы выстроить эффективное взаимодействие с российскими властями для решения кризиса в Ливии, заявил в понедельник глава итальянского МИД Анджелино Альфано.
"Я могу отметить желание (России - ИФ) сотрудничать. Для всех Ливия имеет стратегическое значение - с точки зрения иммиграции или безопасности. Этого не стоит недооценивать", - сказал министр в интервью итальянской газете "Стампа".
По словам А.Альфано, Италия хотела бы активно сотрудничать не только с Москвой, но и с Вашингтоном по этому вопросу.
"Для того чтобы ситуация (в Ливии - ИФ) стабилизировалась, нужно участие США", - добавил глава МИД Италии.
Как сообщалось, разговор между А.Альфано и его российским коллегой Сергеем Лавровым состоялся на прошлой неделе по инициативе итальянской стороны. В ходе переговоров стороны обсудили будущее Триполи, а также ситуацию в Донбассе и ход выполнения минских договоренностей.
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