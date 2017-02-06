Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.9111 EUR   2.0593 RUR   0.0324 GBR   2.386 TRY   0.5163

Цена на нефть

    $/bbl WTI   53.83 Brent   56.81

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° Завтра 8 Фев 9 Фев

Дальнее зарубежье 06.02.2017 15:39

В МИД Италии выразили надежду на сотрудничество с Россией по Ливии

Италия хотела бы выстроить эффективное взаимодействие с российскими властями для решения кризиса в Ливии, заявил в понедельник глава итальянского МИД Анджелино Альфано.

"Я могу отметить желание (России - ИФ) сотрудничать. Для всех Ливия имеет стратегическое значение - с точки зрения иммиграции или безопасности. Этого не стоит недооценивать", - сказал министр в интервью итальянской газете "Стампа".

По словам А.Альфано, Италия хотела бы активно сотрудничать не только с Москвой, но и с Вашингтоном по этому вопросу.

"Для того чтобы ситуация (в Ливии - ИФ) стабилизировалась, нужно участие США", - добавил глава МИД Италии.

Как сообщалось, разговор между А.Альфано и его российским коллегой Сергеем Лавровым состоялся на прошлой неделе по инициативе итальянской стороны. В ходе переговоров стороны обсудили будущее Триполи, а также ситуацию в Донбассе и ход выполнения минских договоренностей.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az
Версия для печати
Тэги: ИТАЛИЯ, РОССИЯ, ЛИВИЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО


Похожие новости


Патриарх Кирилл собирался встретиться еще с предыдущим понтификом, утверждает известный католический деятель Италия поддержит продление санкций ЕС против РФ - глава МИД Москва должна играть ключевую роль в разрешении международных проблем, и Запад должен это принять - Премьер Италии Путин провел краткую встречу с Берлускони Путин встретится с руководством Италии и выступит на выставке "Экспо-2015" Лавров смотрит без пессимизма на отношения РФ и Италии: сотрудничество стабильно

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az