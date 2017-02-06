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Бизнес и законодательство 06.02.2017 14:40

Минэкономики Азербайджана подготовило проект Госпрограммы развития предпринимательства до 2021г

Министерство экономики Азербайджана подготовило проект Госпрограммы развития предпринимательства на период до 2021 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в правительстве.

"Минэкономики подготовило проект Госпрограммы развития предпринимательства в Азербайджане, рассчитанной на 2017-2020гг. В настоящее время данный документ находится на экспертизе в Администрации президента", - отметили в правительстве.

По данным правительства, в программе предусмотрены меры, направленные на развитие предпринимательства в Азербайджане, улучшения бизнес-среды и др. шаги.

А.Азизов

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Тэги: ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО, РАЗВИТИЕ, ПРОГРАММА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az