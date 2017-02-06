Минэкономики Азербайджана подготовило проект Госпрограммы развития предпринимательства до 2021г

Министерство экономики Азербайджана подготовило проект Госпрограммы развития предпринимательства на период до 2021 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в правительстве.

"Минэкономики подготовило проект Госпрограммы развития предпринимательства в Азербайджане, рассчитанной на 2017-2020гг. В настоящее время данный документ находится на экспертизе в Администрации президента", - отметили в правительстве.

По данным правительства, в программе предусмотрены меры, направленные на развитие предпринимательства в Азербайджане, улучшения бизнес-среды и др. шаги.

А.Азизов