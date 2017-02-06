Алиев провел встречу с Шефчовичем в Брюсселе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в Брюсселе в понедельник провел встречу с заместителем председателя Еврокомиссии (ЕК) по Энергетическому союзу Марошем Шефчовичем.

И.Алиев в понедельник в рамках визита в Брюссель проведет ряд встреч с руководством ЕС.

А.Азизов