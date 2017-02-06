Итальянцам и немцам нравится холод в спальне, турки любят погорячее - E.ON

Среди европейцев самую низкую температуру в спальне предпочитают жители Италии и Германии, а самую высокую - турки, свидетельствуют результаты исследования исследовательского института EMNID по заказу германской энергетической компании E.ON.
Более трети итальянцев (34%) любят спать в комнате с температурой воздуха 18-19 градусов Цельсия. Аналогичных предпочтений придерживаются 22% немцев.
В Турции, напротив, любят погорячее. Треть респондентов предпочитает ночевать при температуре не ниже 25 градусов.
Далее по теплолюбивости следуют шведы и чехи, где четверть опрошенных заявило о том, что предпочитает 20-градусную температуру в спальне.
Экстремально холодные ночи любят британцы: спать при температуре 15 градусов или ниже хотят 18% респондентов. В то же время и 17% жителям ФРГ не чужды подобные "удовольствия".
Температурные режимы в европейских гостиных не сильно отличаются. Почти половина турок (43%) предпочитают поддерживать в жилой комнате температуру не ниже 25%. Самые холодные гостиные - в Италии, где 26% считают нормальным 18-19 градусов.
Исследование проводилось среди примерно 8 тыс. жителей Германии, Великобритании, Италии, Чехии, Румынии, Швеции, Турции и Венгрии в декабре 2016 года.
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