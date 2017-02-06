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Внешняя политика 06.02.2017 14:53

Алиев и Могерини подтвердили заинтересованность в расширении сотрудничества между Баку и Брюсселем

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и глава дипломатии ЕС, вице-президент Еврокомиссии Федерика Могерини подчеркнули заинтересованность Баку и Брюсселя в расширении двустороннего сотрудничества.

И.Алиев и Ф.Могерини в понедельник в Брюсселе провели рабочий завтрак, сообщает сайт главы Азербайджана.

И.Алиев на встрече подчеркнул, что расширение сотрудничества между Азербайджаном и ЕС является хорошим месседжем для региона. Он отметил наличие между Баку и Брюсселем высокого уровня взаимного доверия.

Ф.Могерини, в свою очередь, добавила, что ЕС будет и далее оказывать поддержку в реализации проекта "Южный газовый коридор", который позволит диверсифицировать источники поставок в Европу.

И.Алиев и Ф.Могерини также обсудили вопросы сотрудничества между Азербайджаном и ЕС в сферах транспорта, энергетики, безопасности, провели обмен мнениями по региональным и прочим вопросам.

А.Азизов

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Тэги: АЛИЕВ, МОГЕРИНИ, ОБСУЖДЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az