Алиев и Могерини подтвердили заинтересованность в расширении сотрудничества между Баку и Брюсселем

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и глава дипломатии ЕС, вице-президент Еврокомиссии Федерика Могерини подчеркнули заинтересованность Баку и Брюсселя в расширении двустороннего сотрудничества.

И.Алиев и Ф.Могерини в понедельник в Брюсселе провели рабочий завтрак, сообщает сайт главы Азербайджана.

И.Алиев на встрече подчеркнул, что расширение сотрудничества между Азербайджаном и ЕС является хорошим месседжем для региона. Он отметил наличие между Баку и Брюсселем высокого уровня взаимного доверия.

Ф.Могерини, в свою очередь, добавила, что ЕС будет и далее оказывать поддержку в реализации проекта "Южный газовый коридор", который позволит диверсифицировать источники поставок в Европу.

И.Алиев и Ф.Могерини также обсудили вопросы сотрудничества между Азербайджаном и ЕС в сферах транспорта, энергетики, безопасности, провели обмен мнениями по региональным и прочим вопросам.

А.Азизов