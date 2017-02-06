Меркель стала официальным кандидатом на пост канцлера ФРГ от партии ХСС

Партия Христианско-социальный союз (ХСС) официально выдвинула Ангелу Меркель на должность канцлера ФРГ, который будет определен по результатам выборов в бундестаг осенью 2017 года, пишет в понедельник немецкая газета "Бильд".

Таким образом, А.Меркель, возглавляющая партию Христианско-демократический союз (ХДС), отныне является кандидатом и от ХСС на этот пост.

Как отмечает "Бильд", ранее А.Меркель заявляла, что готова вновь занять должность германского канцлера. Таким образом, в случае ее победы на выборах это станет ее четвертым сроком.

Выборы в бундестаг Германии состоятся в сентябре 2017 года. После этого в стране будет сформировано новое правительство и выбран канцлер ФРГ.