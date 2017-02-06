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Дальнее зарубежье 06.02.2017 15:54

Меркель стала официальным кандидатом на пост канцлера ФРГ от партии ХСС

Партия Христианско-социальный союз (ХСС) официально выдвинула Ангелу Меркель на должность канцлера ФРГ, который будет определен по результатам выборов в бундестаг осенью 2017 года, пишет в понедельник немецкая газета "Бильд".

Таким образом, А.Меркель, возглавляющая партию Христианско-демократический союз (ХДС), отныне является кандидатом и от ХСС на этот пост.

Как отмечает "Бильд", ранее А.Меркель заявляла, что готова вновь занять должность германского канцлера. Таким образом, в случае ее победы на выборах это станет ее четвертым сроком.

Выборы в бундестаг Германии состоятся в сентябре 2017 года. После этого в стране будет сформировано новое правительство и выбран канцлер ФРГ.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, КАНЦЛЕР, ВЫБОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az