BP стала первым спонсором IV Исламиады в Азербайджане

Британская компания BP стала первым официальным партнером IV Игр исламской солидарности, которые пройдут 12-22 мая 2017 года в Баку.
Соглашение о партнерстве подписали в понедельник региональный президент BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гордон Биррелл и исполнительный директор операционного комитета игр, министр молодежи и спорта Азад Рагимов, сообщает корреспондент агентства «Интерфакс-Азербайджан».
В рамках партнерства BP продолжит поддержку семи национальных спортивных посланников в период подготовки к Играм и дальнейшим соревнованиям, а также окажет поддержку реализации Программы волонтерства Baku-2017.
«Мы удовлетворены тем, что BP окажет поддержку проведению Игр исламской солидарности. Компания за 25 лет заработала имидж надежного партнера, вкладывающего средства в спорт, культуру и образование Азербайджана. Поддержка BP программы подготовки волонтеров поможет молодым людям также в их будущей карьере», - заявил А.Рагимов.
«Поддержка развития спортивного потенциала является одним из приоритетов наших социальных инвестиций. Мы горды тем, что присоединяемся к Исламским играм. Этим мы хотим сказать, что мы вместе с Азербайджаном», - отметил Г.Биррелл.
Ранее А.Рагимов сообщил, что основными спонсорами IV Игр Исламской солидарности в Баку выступят 8 крупных компаний. Переговоры по данному вопросу переговоры с рядом крупных компаний, в том числе с SOCAR, Coca-Cola, «Макдональдс».
Н.Аббасова
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