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Спорт 06.02.2017 14:55

BP стала первым спонсором IV Исламиады в Азербайджане

Британская компания BP стала первым официальным партнером IV Игр исламской солидарности, которые пройдут 12-22 мая 2017 года в Баку.

Соглашение о партнерстве подписали в понедельник региональный президент BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гордон Биррелл и исполнительный директор операционного комитета игр, министр молодежи и спорта Азад Рагимов, сообщает корреспондент агентства «Интерфакс-Азербайджан».

В рамках партнерства BP продолжит поддержку семи национальных спортивных посланников в период подготовки к Играм и дальнейшим соревнованиям, а также окажет поддержку реализации Программы волонтерства Baku-2017.

«Мы удовлетворены тем, что BP окажет поддержку проведению Игр исламской солидарности. Компания за 25 лет заработала имидж надежного партнера, вкладывающего средства в спорт, культуру и образование Азербайджана. Поддержка BP программы подготовки волонтеров поможет молодым людям также в их будущей карьере», - заявил А.Рагимов.

«Поддержка развития спортивного потенциала является одним из приоритетов наших социальных инвестиций. Мы горды тем, что присоединяемся к Исламским играм. Этим мы хотим сказать, что мы вместе с Азербайджаном», - отметил Г.Биррелл.

Ранее А.Рагимов сообщил, что основными спонсорами IV Игр Исламской солидарности в Баку выступят 8 крупных компаний. Переговоры по данному вопросу переговоры с рядом крупных компаний, в том числе с SOCAR, Coca-Cola, «Макдональдс».

Н.Аббасова

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Тэги: BP, ИГРЫ, ПАРТНЕРСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az