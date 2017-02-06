Депутаты из Бельгии посетили лагерь беженцев в Алеппо, подвергли резкой критике Запад за неучастие в гуманитарной помощи сирийцам

Бельгийские депутаты, посетившие крупнейший лагерь беженцев в Алеппо, заявили, что нужно снять санкции против Сирии.

"Следует снять санкции против Сирии, и как можно быстрее начать снабжать простых сирийцев всем необходимым для выживания, оказывать им медицинскую помощь. И мы должны извиниться за полное бездействие наших стран в оказании гуманитарной помощи", - сказал журналистам в понедельник представитель делегации депутат Филипп Девинтер.

В свою очередь, депутат Франк Крейельман подчеркнул, что необходимо отменить санкции не только против сирийского правительства, но и против России. "Потому что ваша страна, которая оказывает гуманитарную помощь здесь, сама страдает от европейских санкций", - сказал парламентарий.

Он отметил, что группа бельгийских парламентариев, посетивших лагерь Джебрин, "высоко оценила действия военнослужащих российского Центра по примирению враждующих сторон по оказанию помощи местному населению, о чем собирается рассказать на одной из сессий Европарламента".

По словам Ф.Крейельмана, снятие санкций позволит существенно повысить масштабы гуманитарной помощи Сирии.

Ф.Девинтер сказал журналистам, что считает позором бездействие западных стран, которые не участвуют в гуманитарной миссии в Сирии. По его словам, Запад оправдывается международными санкциями, наложенными на Сирию.

"До сих пор существует бойкот, до сих пор существуют санкции европейских стран, направленные против Сирии. Именно этим объясняется, что западные страны не направляют сюда помощь. Но мы - представители Европарламента и бельгийского парламента - находимся здесь, чтобы своими глазами увидеть, что происходит. И это позор! Потому, что Европа находится в стороне", - заявил депутат.

В свою очередь, Ф.Крейельман отметил, что западные СМИ искажают реальную картину произошедшего, рассказывая об отсутствии мирного населения в освобожденном городе. "Я ожидал, что увижу в Алеппо одни руины, и что здесь не осталось ни одного выжившего. Это если верить нашим СМИ. Вместо этого я вижу, как Россия выполняет ту работу, которой должны заниматься европейские страны, например, кормить голодных детей", - сказал депутат.

По итогам поездки в Алеппо бельгийские парламентарии подготовят доклад о российской гуманитарной помощи местному населению, который будет озвучен на заседании Федерального парламента Бельгии и Европарламента.