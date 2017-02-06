Узбекистан и Россия расширят сотрудничество в сфере информационного обеспечения внешней политики

В ходе очередного раунда узбекско-российских межмидовских консультаций в Ташкенте состоялся обмен мнениями по вопросам информационного обеспечения внешней политики и работе со средствами массовой информации, сообщает в понедельник пресс-служба узбекского МИД.

По ее данным, российскую сторону представляла делегация во главе с заместителем директора Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ Александром Бикантовым.

"Стороны обсудили возможности расширения сотрудничества в данной сфере", - говорится в сообщении.