Баку заинтересован в участии ЕС в модернизации энергетической инфраструктуры Азербайджана - Алиев

Президент Ильхам Алиев в ходе встречи с заместителем председателя Еврокомиссии (ЕК) по Энергетическому союзу Марошем Шефчовичем заявил о заинтересованности Азербайджана в сотрудничестве с ЕС в вопросах модернизации энергетической инфраструктуры.

И.Алиев в Брюсселе в понедельник провел встречу с М.Шефчовичем, сообщает сайт главы азербайджанского государства.

Президент Азербайджана на встрече высказал заинтересованность Баку в участии ЕС в модернизации энергетической инфраструктуры республики, в сотрудничестве в сфере производства возобновляемой энергии.

Кроме этого, И.Алиев и М.Шефчович отметили успешное сотрудничество между Азербайджаном и ЕС в сферах энергетики, безопасности, окружающей среды, транспорта и др. Направлениях.

Президент Азербайджана и зампред ЕК также высказали заинтересованность в расширении сотрудничества в банковской сфере.

М.Шефчович подчеркнул, что подписание между ЕС и Азербайджаном нового соглашения о сотрудничестве имеет важное значение для двусторонних отношений.

А.Азизов