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СНГ 06.02.2017 16:27

В Астане обсуждаются действия оперативной группы по контролю за перемирием в Сирии со стороны стран-гарантов - Лавров

На заседании совместной оперативной группы по Сирии в Астане в понедельник обсуждаются действия по контролю за прекращением огня в САР со стороны стран-гарантов, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Сегодняшняя встреча в Астане посвящена той части достигнутых ранее договоренностей, в которых идет речь о функционировании совместной оперативной группы стран-гарантов, которая призвана контролировать соблюдение всеми сторонами режима прекращения огня", - сказал С.Лавров на пресс-конференции в понедельник в Москве.

Как известно, в качестве стран-гарантов выступают Россия, Турция и Иран.

Глава МИД РФ отметил, что военные с участием дипломатов должны обсудить, как наладить "четкую работу" такого механизма.

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Тэги: РОССИЯ, СИРИЯ, АСТАНА, ЛАВРОВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az