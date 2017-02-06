В Астане обсуждаются действия оперативной группы по контролю за перемирием в Сирии со стороны стран-гарантов - Лавров

На заседании совместной оперативной группы по Сирии в Астане в понедельник обсуждаются действия по контролю за прекращением огня в САР со стороны стран-гарантов, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Сегодняшняя встреча в Астане посвящена той части достигнутых ранее договоренностей, в которых идет речь о функционировании совместной оперативной группы стран-гарантов, которая призвана контролировать соблюдение всеми сторонами режима прекращения огня", - сказал С.Лавров на пресс-конференции в понедельник в Москве.

Как известно, в качестве стран-гарантов выступают Россия, Турция и Иран.

Глава МИД РФ отметил, что военные с участием дипломатов должны обсудить, как наладить "четкую работу" такого механизма.