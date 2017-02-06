Алиев пригласил бельгийские компании вкладывать в развитие экономики Азербайджана

Президент Ильхам Алиев пригласил бельгийские компании к активным инвестициям в экономику Азербайджана.

Такое предложение И.Алиев высказал в понедельник в Брюсселе на встрече с королем Бельгии Филиппом, сообщает сайт главы Азербайджана.

В ходе встречи И.Алиев выразил мнение, что данный визит послужит расширению азербайджано-бельгийских связей.

Президент Азербайджана и король Бельгии обсудили вопросы обеспечения энергетической безопасности Европы, а также региональные и экономические процессы.

А.Азизов