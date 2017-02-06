Россия, Турция и Иран готовы и дальше взаимодействовать в интересах перемирия в Сирии - глава делегации РФ

Делегации России, Турции и Ирана, участвовавшие в заседании совместной группы по обеспечению прекращения огня в Сирии, подтвердили свою готовность к продолжению сотрудничества, сообщил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-майор Станислав Гаджимагомедов, возглавляющий группу российских военных экспертов на переговорах в Астане.

"Делегации подтвердили готовность к продолжению взаимодействия в интересах полного выполнения режима прекращения боевых действий в Сирии", - сказал он на брифинге в Астане в понедельник.

Он сообщил, что на прошедшем в понедельник заседании обсуждались "меры взаимного доверия и обеспечение беспрепятственного гуманитарного доступа".