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Инфраструктура и тендеры 06.02.2017 15:56

Azeravtoyol отбирает консультанта по управлению и эксплуатации магистральными автодорогами

ОАО «Azeravtoyol» отбирает консультанта в рамках третьего проекта Всемирного банка «Азербайджанские автомобильные дороги», отмечается в объявлении общества.

Отбор проводится методом выражения интереса.

В обязанности консультанта входит обеспечение в полном объеме деятельности отдела по эксплуатации и ремонту магистральных дорог и семи обществ с ограниченной ответственностью (ООО) «Эксплуатация магистральных дорог». Отдел контролирует деятельность указанных ООО и несет ответственность за управление текущими периодическими эксплуатационными работами в сети магистральных дорог Азербайджана.

Услуги консультанта также включают техническую поддержку и организацию тренингов по управлению и эксплуатации магистральных дорог.

Консультант должен приступить к своим услугам в ноябре 2017 года. Срок реализации контракта - 24 месяца.

В тендере могут принять участия консалтинговые компании, оказывающие услуги в течение последних пяти лет, обладающие международным опытом в сфере управления магистральными дорогами и их эксплуатации, имеющие опыт в оказании аналогичных услуг в регионе или в странах схожих с Азербайджаном.

Компании, желающие принять участие в отборе, должны представить свои заявки до 3 марта 2017 года.

Совет директоров Всемирного банка в мае 2010 года утвердил предоставление Азербайджану кредита в размере $241,6 млн на реализацию третьего проекта улучшения автомобильных дорог. Кредит сформирован из двух частей. В частности, $171,6 млн выделено по условиям Международного банка реконструкции и развития (МБРР) на 17 лет с 4-летним льготным периодом. Еще $70 млн предоставлено по условиям Международной ассоциации развития (МАР) на 20 лет с 10-летним льготным периодом. Общая стоимость проекта составляет $356,15 млн. Остальная часть средств для реализации проекта будет выделена правительство Азербайджана.

Н.Аббасова

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Тэги: ДОРОГИ, КОНСУЛЬТАНТ, ОТБОР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az