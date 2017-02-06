Санкционный список, подготовленный Тегераном в ответ на антииранские санкции США, будет опубликован в ближайшее время - МИД

Тегеран завершает подготовку ответных мер на введенные Соединенными Штатами антииранские санкции, сообщил официальный представитель МИД Исламской республики Бахрам Касеми.
Мы формируем санкционный лист американских физических лиц и организаций, причастных к поддержке ИГИЛ, "Аль-Каиды" (запрещенные в РФ террористические организации - ИФ) и других террористических группировок, а также к поддержке действий сионистского режима по угнетению палестинского народа", - сообщил в понедельник Б.Касеми. которого цитируют иранские СМИ.
"Этот список почти готов, и мы его опубликуем в самом ближайшем будущем", - отметил иранский дипломат.
США в минувшую пятницу расширили антииранский санкционный список, включив в него 13 физических лиц - граждан Ирана, ОАЭ, КНР, Кувейта и Ливана, а также 12 компаний, базирующихся в Иране, Ливане, КНР и ОАЭ. Санкции расширены в ответ на проведенные Ираном испытания баллистических ракет.
Отвечая на критику Вашингтона, представитель МИД Ирана заявил, что "ракетная программа и все другие внутренние дела относятся исключительно к ведению нашего правительства, учреждений и народа Ирана".
"Мы самостоятельно принимаем решения по вопросам, относящимся к нашим национальным интересам, и не нуждаемся в каких-либо консультациях или переговорах с посторонними", - подчеркнул Б.Касеми.
Азербайджан привержен продолжению демократических реформ - Алиев
Встреча глав правительств стран-участниц ГУАМ состоится 27 февраля – посол Украины в Баку
Баку и Брюссель во вторник начнут переговоры по новому соглашению о сотрудничестве - Алиев
Инвестиции в возобновляемую энергетику снизились в Европе, но выросли в мире
Украина в январе 2017г импортировала нефти из Азербайджана на $14 млн
При дополнительных усилиях можно ускорить реализацию ЮГК - Алиев
BP стала первым спонсором IV Исламиады в Азербайджане
Итальянцам и немцам нравится холод в спальне, турки любят погорячее - E.ON
Жертвами ДТП на дорогах Азербайджана в выходные стали 2 человека, еще более 20 пострадали - МВД
Капремонт многоквартирных домов обойдется ИВ Гедабекского района в 767 тыс. манатов
Нахчыванская АР Азербайджана и Аджарская АР Грузии обсуждают расширение сотрудничества
Президент Алиев принимает участие в конференции, посвященной исполнению Госпрограммы развития регионов
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
В Армении нет сегодня политической силы, способной решить карабахский конфликт
В Сумгаите прошла Олимпиада по русскому языку и литературе. Фоторепортаж
Куба приглашает азербайджанских инвесторов, - Посол Кубы Альфредо Ньевес Портуондо
Представители СМИ посетили Информационный Центр компании Bakcell
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Система ПВО "Илдырым" способна оперативно обнаруживать и уничтожать широкий спектр военных угроз - эксперт
Голодомор не сломил волю и дух свободы украинцев!
Для претворения в жизнь новой концепции нового Министра: «Совершить переход от армейского строительства к строительству нация-армия» в Армении вводится новый налог
Азербайджанский мультикультурализм создает гармонию между исламскими странами и всем остальным миром - госсоветник
Мультикультурализм остается важной составляющей жизни в Азербайджане - глава РПЦ
Москву и Баку связывает взаимный интерес – глава бакинской епархии