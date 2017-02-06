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Дальнее зарубежье 06.02.2017 17:26

Санкционный список, подготовленный Тегераном в ответ на антииранские санкции США, будет опубликован в ближайшее время - МИД

Тегеран завершает подготовку ответных мер на введенные Соединенными Штатами антииранские санкции, сообщил официальный представитель МИД Исламской республики Бахрам Касеми.

Мы формируем санкционный лист американских физических лиц и организаций, причастных к поддержке ИГИЛ, "Аль-Каиды" (запрещенные в РФ террористические организации - ИФ) и других террористических группировок, а также к поддержке действий сионистского режима по угнетению палестинского народа", - сообщил в понедельник Б.Касеми. которого цитируют иранские СМИ.

"Этот список почти готов, и мы его опубликуем в самом ближайшем будущем", - отметил иранский дипломат.

США в минувшую пятницу расширили антииранский санкционный список, включив в него 13 физических лиц - граждан Ирана, ОАЭ, КНР, Кувейта и Ливана, а также 12 компаний, базирующихся в Иране, Ливане, КНР и ОАЭ. Санкции расширены в ответ на проведенные Ираном испытания баллистических ракет.

Отвечая на критику Вашингтона, представитель МИД Ирана заявил, что "ракетная программа и все другие внутренние дела относятся исключительно к ведению нашего правительства, учреждений и народа Ирана".

"Мы самостоятельно принимаем решения по вопросам, относящимся к нашим национальным интересам, и не нуждаемся в каких-либо консультациях или переговорах с посторонними", - подчеркнул Б.Касеми.

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Тэги: ИРАН, США, САНКЦИИ, СПИСОК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az