Еврокомиссия подтверждает, что приглашение Евросоюза Трампу встретиться в рамках саммита в Брюсселе остается в силе

Европейский союз продолжает придерживаться своего приглашения американскому президенту Дональду Трампу принять участие во встрече ЕС-США на высшем уровне в Брюсселе, заявил официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас.
"Это совместное приглашение господ (председателя Евросовета Дональда - ИФ) Туска и (председателя Еврокомиссии Жан-Клода - ИФ) Юнкера было направлено день спустя после избрания президента Трампа в ноябре. Приглашение по-прежнему остается "на столе". Мы поддерживаем контакты, чтобы выбрать наиболее подходящий момент для такого саммита", - сказал пресс-секретарь в понедельник на брифинге в Брюсселе.
Он отвечал на вопрос, может ли состояться саммит ЕС-США, приуроченный к уже объявленному визиту в Брюссель в конце мая американского президента для участия во встрече в верхах НАТО.
На том же брифинге М.Схинас объявил, что глава дипломатии ЕС Федерика Могерини посетит Вашингтон в течение нынешней недели для встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Член Еврокомиссии по вопросам миграции и внутренним делам Димитрис Аврамопулос также направится в ближайшие дни в США для обсуждения проблем миграции и безопасности.
М.Схинас подтвердил подготовку "вероятного визита" в Брюссель в конце февраля вице-президента США Майка Пенса, но отметил, что более подробные сроки и программа будут сообщены ближе к визиту.
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