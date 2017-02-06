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Дальнее зарубежье 06.02.2017 17:40

Еврокомиссия подтверждает, что приглашение Евросоюза Трампу встретиться в рамках саммита в Брюсселе остается в силе

Европейский союз продолжает придерживаться своего приглашения американскому президенту Дональду Трампу принять участие во встрече ЕС-США на высшем уровне в Брюсселе, заявил официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас.

"Это совместное приглашение господ (председателя Евросовета Дональда - ИФ) Туска и (председателя Еврокомиссии Жан-Клода - ИФ) Юнкера было направлено день спустя после избрания президента Трампа в ноябре. Приглашение по-прежнему остается "на столе". Мы поддерживаем контакты, чтобы выбрать наиболее подходящий момент для такого саммита", - сказал пресс-секретарь в понедельник на брифинге в Брюсселе.

Он отвечал на вопрос, может ли состояться саммит ЕС-США, приуроченный к уже объявленному визиту в Брюссель в конце мая американского президента для участия во встрече в верхах НАТО.

На том же брифинге М.Схинас объявил, что глава дипломатии ЕС Федерика Могерини посетит Вашингтон в течение нынешней недели для встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Член Еврокомиссии по вопросам миграции и внутренним делам Димитрис Аврамопулос также направится в ближайшие дни в США для обсуждения проблем миграции и безопасности.

М.Схинас подтвердил подготовку "вероятного визита" в Брюссель в конце февраля вице-президента США Майка Пенса, но отметил, что более подробные сроки и программа будут сообщены ближе к визиту.

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Тэги: ЕС, США, САММИТ, ТРАМП


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az