Блогер Лапшин подал жалобу в Верховный суд Белоруссии на экстрадицию в Азербайджан

Блогер Александр Лапшин обжаловал в Верховном суде Белоруссии решение об экстрадиции в Азербайджан.

"7 февраля в 10.00 в закрытом судебном заседании Верховный суд республики Беларусь в порядке части 8 статьи 516 Уголовно-процессуального кодекса республики Беларусь проверит законность и обоснованность постановления Минского городского суда, которым 26 января 2017 года постановление заместителя генерального прокурора республики Беларусь о выдаче Александра Лапшина иностранному государству (Азербайджанской республике) для осуществления уголовного преследования по статьям 281.2 и 318.2 Уголовного кодекса Азербайджанской республики было признано законным", - сообщила агентству "Интерфакс-Запад" руководитель пресс-службы Верховного суда Юлия Ляскова.