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Внешняя политика 06.02.2017 16:41

Блогер Лапшин подал жалобу в Верховный суд Белоруссии на экстрадицию в Азербайджан

Блогер Александр Лапшин обжаловал в Верховном суде Белоруссии решение об экстрадиции в Азербайджан.

"7 февраля в 10.00 в закрытом судебном заседании Верховный суд республики Беларусь в порядке части 8 статьи 516 Уголовно-процессуального кодекса республики Беларусь проверит законность и обоснованность постановления Минского городского суда, которым 26 января 2017 года постановление заместителя генерального прокурора республики Беларусь о выдаче Александра Лапшина иностранному государству (Азербайджанской республике) для осуществления уголовного преследования по статьям 281.2 и 318.2 Уголовного кодекса Азербайджанской республики было признано законным", - сообщила агентству "Интерфакс-Запад" руководитель пресс-службы Верховного суда Юлия Ляскова.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЭКСПРЕСС, БЕЛОРУССИЯ, РОССИЯ, БЛОГЕР, ЖАЛОБА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az