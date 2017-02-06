В Турции за выходные задержали почти 750 человек по подозрению в связях с ИГ

Полиция Турции задержала за выходные 748 человек, подозреваемых в связях с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), сообщили в понедельник местные власти.

Антитеррористические рейды прошли накануне в 29 турецких провинциях, в том числе в городах Стамбул, Анкара и Газиантеп.

По данным агентства "Анадолу", среди задержанных есть иностранные граждане.

Кроме того, в ходе рейдов правоохранительные органы изъяли документы и цифровые материалы, относящиеся к деятельности ИГ, а также огнестрельное оружие.

Турецкие города не раз становились целью боевиков ИГ. В частности, в Стамбуле в новогоднюю ночь террорист устроил стрельбу в ночном клубе, десятки человек погибли. Ответственность на себя взяла террористическая организация ИГ.