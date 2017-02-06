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Бизнес и законодательство 06.02.2017 16:55

Азербайджан создает торгпредство в России для наращивания ненефтяного экспорта

Торговым представителем Азербайджана в России назначен Руслан Алиев, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве экономики.

"Азербайджан заинтересован в развитии экономических связей с Россией. В рамках указа президента о создании торговых представительств Азербайджана за рубежом, первое торгпредство появится в России. Торговым представителем в России назначен Руслан Алиев", - отметили в ведомстве.

В министерстве подчеркнули, что Азербайджан также планирует открыть в России Торговый дом.

По данным Минэкономики, Россия является одним из основных торговых партнеров Азербайджана в ненефтяном секторе.

По оценкам министерства, создание торгпредства в России положительно повлияет на рост ненефтяного экспорта из Азербайджана, привлечения российских компаний к деятельности в республике.

А.Азизов

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Тэги: РОССИЯ, ТОРГПРЕД, НАЗНАЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az