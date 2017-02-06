Киев рассчитывает на участие Баку в модернизации украинских НПЗ – украинский посол в Азербайджане

Баку и Киев обсудят вопросы возможного участия Азербайджана в модернизации инфраструктуры украинских НПЗ, заявил посол Украины Александр Мищенко.
«У нас есть большие проекты, связанные с возможным участием Азербайджана в модернизации украинской инфраструктуры, в частности, НПЗ», - заявил А.Мищенко агентству «Интерфакс-Азербайджан».
По словам дипломата, этот вопрос будет обсуждаться в ходе заседания межминистерской рабочей группы по энергетическому сотрудничеству Азербайджан-Украина, возглавляемой заместителями энергетических ведомств двух стран. Заседание рабгруппы намечено на середину февраля в Киеве.
«На данный момент мы ждем подтверждения приемлемости указанного срока и повестки дня», - сообщил он.
Кроме того, А.Мищенко отметил, что стороны также намерены обсудить поставки азербайджанской нефти в Украину.
«Я не хочу раскрывать всех деталей встречи. Будут обсуждаться вопросы, касающиеся возобновления поставок азербайджанской нефти в Украину. Это все будет решаться и обсуждаться на заседании. Коллегам из Азербайджана будут представлены различные варианты сотрудничества, в том числе, азербайджанская сторона внесет свои предложения. Все внимание нацелено на то, чтобы реализовать возможности двух стран, Азербайджан имеет ресурсы, Украина – рынок. Это тоже очень важно для Азербайджана», - подчеркнул дипломат.
А.Мищенко добавил, что Киев намерен полностью снять энергетическую зависимость от России. «Что касается газа (поставок азербайджанского газа в Украину – ИФ-Аз), это тоже перспектива. Возможно она менее близкая тема, чем нефть. Но, тем не менее, для Украины сегодня это также вопрос национальной безопасности. Это диверсификация энергоресурсов, это уход от зависимости от России, что мы уже это сделали благодаря европейскому участию в этом», - подчеркнул он.
Дипломат также коснулся деятельности SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) в Украине, назвав ее, успешной. «Плюс к тому, что сегодня делает SOCAR, мы хотим, чтобы было активное участие Азербайджана в инвестиционных проектах», - сказал А.Мищенко.
Ф.Исазаде
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