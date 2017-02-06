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Дальнее зарубежье 06.02.2017 18:13

Керри и Олбрайт поддержали иск против миграционного указа Трампа

Группа бывших американских высокопоставленных официальных лиц, среди которых - экс-госсекретари США Джон Керри и Мадлен Олбрайт, призвали федеральный апелляционный суд продолжать блокировать миграционный указ американского президента Дональда Трампа, сообщают в понедельник западные СМИ.

В кратком экспертном заключении, переданном в Апелляционный суд девятого округа США, они отметили, что указ Д.Трампа от 27 января 2017 года является "необдуманным, плохо реализуемым, и в нем содержится недостаточно пояснений".

"Мы считаем, что этот указ в конечном счете подрывает национальную безопасность США, а не повышает ее", - говорится в их заявлении.

В нем также отмечается, что восстановление действия указа "нанесло бы серьезный ущерб невинным людям и американским ценностям".

В конце января Д.Трамп подписал указ, согласно которому на 120 дней ограничивается въезд в США беженцев и на 90 дней приостанавливается въезд в США из стран с преимущественно мусульманским населением - Ирака, Сирии, Ирана, Судана, Ливии, Сомали и Йемена.

3 февраля судья федерального суда США в Сиэтле Джеймс Робарт по иску штатов Вашингтон и Миннесота приостановил действие этого указа. Затем министерство юстиции США оспорило судебное решение о замораживании исполнения иммиграционного указа, однако суд отклонил апелляцию.

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Тэги: США, ТРАМП, УКАЗ, КРИТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az