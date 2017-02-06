Керри и Олбрайт поддержали иск против миграционного указа Трампа

Группа бывших американских высокопоставленных официальных лиц, среди которых - экс-госсекретари США Джон Керри и Мадлен Олбрайт, призвали федеральный апелляционный суд продолжать блокировать миграционный указ американского президента Дональда Трампа, сообщают в понедельник западные СМИ.
В кратком экспертном заключении, переданном в Апелляционный суд девятого округа США, они отметили, что указ Д.Трампа от 27 января 2017 года является "необдуманным, плохо реализуемым, и в нем содержится недостаточно пояснений".
"Мы считаем, что этот указ в конечном счете подрывает национальную безопасность США, а не повышает ее", - говорится в их заявлении.
В нем также отмечается, что восстановление действия указа "нанесло бы серьезный ущерб невинным людям и американским ценностям".
В конце января Д.Трамп подписал указ, согласно которому на 120 дней ограничивается въезд в США беженцев и на 90 дней приостанавливается въезд в США из стран с преимущественно мусульманским населением - Ирака, Сирии, Ирана, Судана, Ливии, Сомали и Йемена.
3 февраля судья федерального суда США в Сиэтле Джеймс Робарт по иску штатов Вашингтон и Миннесота приостановил действие этого указа. Затем министерство юстиции США оспорило судебное решение о замораживании исполнения иммиграционного указа, однако суд отклонил апелляцию.
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