Moody`s подтвердило рейтинг азербайджанского Xalq Bank на уровне B2

Международное рейтинговое агентство Moody`s подтвердило долгосрочный рейтинг азербайджанского "Xalq Bank" на уровне «B2», отмечается в сообщении банка.
Прогноз рейтинга подтвержден "негативный".
Moody’s также подтвердило оценку риска контрагентов на уровне B1/ Not Prime.
"Оценивая перспективы банка, аналитики Moody`s отметили, подтверждение рейтинга опирается на такие факторы, как сильные позиции Xalq Bank на рынке, устойчивую депозитную базу, уровень доходности, качество активов и высокий уровень капитализации", - отмечается в сообщении.
Xalq Bank лицензию на банковскую деятельность получил 30 декабря 2004 года и входит в пятерку ведущих банков Азербайджана по объему активов. Акционерами банка являются три юридических лица
А.Азизов
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