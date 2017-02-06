Moody`s подтвердило рейтинг азербайджанского Xalq Bank на уровне B2

Международное рейтинговое агентство Moody`s подтвердило долгосрочный рейтинг азербайджанского "Xalq Bank" на уровне «B2», отмечается в сообщении банка.

Прогноз рейтинга подтвержден "негативный".

Moody’s также подтвердило оценку риска контрагентов на уровне B1/ Not Prime.

"Оценивая перспективы банка, аналитики Moody`s отметили, подтверждение рейтинга опирается на такие факторы, как сильные позиции Xalq Bank на рынке, устойчивую депозитную базу, уровень доходности, качество активов и высокий уровень капитализации", - отмечается в сообщении.

Xalq Bank лицензию на банковскую деятельность получил 30 декабря 2004 года и входит в пятерку ведущих банков Азербайджана по объему активов. Акционерами банка являются три юридических лица

А.Азизов