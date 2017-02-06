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Финансы 06.02.2017 17:05

Moody`s подтвердило рейтинг азербайджанского Xalq Bank на уровне B2

Международное рейтинговое агентство Moody`s подтвердило долгосрочный рейтинг азербайджанского "Xalq Bank" на уровне «B2», отмечается в сообщении банка.

Прогноз рейтинга подтвержден "негативный".

Moody’s также подтвердило оценку риска контрагентов на уровне B1/ Not Prime.

"Оценивая перспективы банка, аналитики Moody`s отметили, подтверждение рейтинга опирается на такие факторы, как сильные позиции Xalq Bank на рынке, устойчивую депозитную базу, уровень доходности, качество активов и высокий уровень капитализации", - отмечается в сообщении.

Xalq Bank лицензию на банковскую деятельность получил 30 декабря 2004 года и входит в пятерку ведущих банков Азербайджана по объему активов. Акционерами банка являются три юридических лица

А.Азизов

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Тэги: БАНК, РЕЙТИНГ, ПОДТВЕРЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az