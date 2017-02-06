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Дальнее зарубежье 06.02.2017 18:29

Совместная оперативная группа России, Ирана и Турции по Сирии вновь встретится 15-16 февраля - российский военный представитель

Следующая встреча совместной оперативной группы России, Ирана и Турции по Сирии запланирована на 15-16 февраля, сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-майор Станислав Гаджимагомедов, возглавляющий российскую делегацию на встрече в Астане.

"Договорились следующую встречу спланировать на 15-16 февраля. То есть еще до встречи в Женеве. На которой более детально обсудить положение в Восточной Гуте, районе Вади-Барада", - сказал С.Гаджимагомедов журналистам.

Он подчеркнул, что "встреча назначена предварительно, так как это тоже требует одобрения в Анкаре и в Тегеране".

Ранее спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура сообщил, что следующий раунд межсирийских переговоров в Женеве перенесен на 20 февраля.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: РОССИЯ, СИРИЯ, ГРУППА, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az