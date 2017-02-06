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Внешняя политика 06.02.2017 17:11

Президент Алиев и Туск провели встречу в Брюсселе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с председателем (президентом) Европейского совета Дональдом Туском, сообщает сайт главы азербайджанского государства.

Встреча состоялась в рамках визита И.Алиева в Брюссель.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЛИЕВ, ТУСК, ВСТРЕЧА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az