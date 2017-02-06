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Дальнее зарубежье 06.02.2017 18:44

Либерман рассчитывает на встречу с Лавровым на конференции в Мюнхене - СМИ

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман рассчитывает провести переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях конференции по безопасности в Мюнхене, сообщают в понедельник израильские СМИ.

"Либерман и Лавров планируют провести двустороннюю встречу во время конференции по безопасности, которая состоится в Мюнхене позже в феврале", - отмечает сайт израильской газеты "Джерузалем пост", сообщающей о подробностях телефонного разговора обоих министров.

Конференция в Мюнхене запланировала на 17-19 февраля.

Ранее в понедельник в МИД РФ сообщили, что С.Лавров обсудил по телефону ситуацию в Сирии с А.Либерманом.

"Министры обменялись мнениями по ближневосточной тематике с акцентом на ситуацию в Сирии и состояние дел в палестино-израильском урегулировании", - говорится в сообщении на сайте МИД в понедельник.

Телефонный разговор С.Лаврова с А.Либерманом состоялся по инициативе израильской стороны.

"С обеих сторон подтверждена заинтересованность в дальнейшем развитии многопланового российско-израильского сотрудничества", - отметили на Смоленской площади.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, МИНИСТР, РОССИЯ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az