Либерман рассчитывает на встречу с Лавровым на конференции в Мюнхене - СМИ

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман рассчитывает провести переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях конференции по безопасности в Мюнхене, сообщают в понедельник израильские СМИ.
"Либерман и Лавров планируют провести двустороннюю встречу во время конференции по безопасности, которая состоится в Мюнхене позже в феврале", - отмечает сайт израильской газеты "Джерузалем пост", сообщающей о подробностях телефонного разговора обоих министров.
Конференция в Мюнхене запланировала на 17-19 февраля.
Ранее в понедельник в МИД РФ сообщили, что С.Лавров обсудил по телефону ситуацию в Сирии с А.Либерманом.
"Министры обменялись мнениями по ближневосточной тематике с акцентом на ситуацию в Сирии и состояние дел в палестино-израильском урегулировании", - говорится в сообщении на сайте МИД в понедельник.
Телефонный разговор С.Лаврова с А.Либерманом состоялся по инициативе израильской стороны.
"С обеих сторон подтверждена заинтересованность в дальнейшем развитии многопланового российско-израильского сотрудничества", - отметили на Смоленской площади.
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