Новая администрация США не будет пересматривать планы модернизации ядерной триады - Рябков

В Москве не ожидают от новой администрации США пересмотра планов по модернизации ядерной триады, заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
Он также выразил сомнения относительно пересмотра нынешней администрацией США планов по модернизации ядерной триады.
"США стоят на пороге начала значительных усилий по модернизации своей ядерной триады. Эти планы были заявлены ближе к концу второго срока Обамы. Не думаю, что есть какие-то основания ожидать, что при администрации Трампа эти планы подвергнутся серьезным изменениям", - сказал С.Рябков в интервью журналу "Индекс безопасности" ПИР-Центра.
"Скорее, наоборот: даже вызывавшие определенные противоречия элементы плана, объявленного при (Бараке) Обаме, будут финансироваться более эффективно, если можно так сказать", - добавил замминистра.
С.Рябков также полностью исключил возможность того, что новая администрация США урежет финансирование военных программ, несмотря на то, что делает упор на повышение эффективности такого финансирования.
"Спекулировать на данные темы и сложно, и безответственно с моей стороны, но это явно не та область, где Америка собирается концентрироваться на внутренних вопросах", - сказал С.Ряков.
"Думаю, представление о том, что американскую безопасность можно гарантировать только в глобальном масштабе, в Америке разделяют все, и новый президент наверняка будет придерживаться аналогичного подхода", - отметил заместитель министра.
Азербайджан привержен продолжению демократических реформ - Алиев
Встреча глав правительств стран-участниц ГУАМ состоится 27 февраля – посол Украины в Баку
Баку и Брюссель во вторник начнут переговоры по новому соглашению о сотрудничестве - Алиев
Инвестиции в возобновляемую энергетику снизились в Европе, но выросли в мире
Украина в январе 2017г импортировала нефти из Азербайджана на $14 млн
При дополнительных усилиях можно ускорить реализацию ЮГК - Алиев
BP стала первым спонсором IV Исламиады в Азербайджане
Итальянцам и немцам нравится холод в спальне, турки любят погорячее - E.ON
Жертвами ДТП на дорогах Азербайджана в выходные стали 2 человека, еще более 20 пострадали - МВД
Капремонт многоквартирных домов обойдется ИВ Гедабекского района в 767 тыс. манатов
Нахчыванская АР Азербайджана и Аджарская АР Грузии обсуждают расширение сотрудничества
Президент Алиев принимает участие в конференции, посвященной исполнению Госпрограммы развития регионов
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
В Армении нет сегодня политической силы, способной решить карабахский конфликт
В Сумгаите прошла Олимпиада по русскому языку и литературе. Фоторепортаж
Куба приглашает азербайджанских инвесторов, - Посол Кубы Альфредо Ньевес Портуондо
Представители СМИ посетили Информационный Центр компании Bakcell
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Система ПВО "Илдырым" способна оперативно обнаруживать и уничтожать широкий спектр военных угроз - эксперт
Голодомор не сломил волю и дух свободы украинцев!
Для претворения в жизнь новой концепции нового Министра: «Совершить переход от армейского строительства к строительству нация-армия» в Армении вводится новый налог
Азербайджанский мультикультурализм создает гармонию между исламскими странами и всем остальным миром - госсоветник
Мультикультурализм остается важной составляющей жизни в Азербайджане - глава РПЦ
Москву и Баку связывает взаимный интерес – глава бакинской епархии