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СНГ 06.02.2017 19:03

Новая администрация США не будет пересматривать планы модернизации ядерной триады - Рябков

В Москве не ожидают от новой администрации США пересмотра планов по модернизации ядерной триады, заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Он также выразил сомнения относительно пересмотра нынешней администрацией США планов по модернизации ядерной триады.

"США стоят на пороге начала значительных усилий по модернизации своей ядерной триады. Эти планы были заявлены ближе к концу второго срока Обамы. Не думаю, что есть какие-то основания ожидать, что при администрации Трампа эти планы подвергнутся серьезным изменениям", - сказал С.Рябков в интервью журналу "Индекс безопасности" ПИР-Центра.

"Скорее, наоборот: даже вызывавшие определенные противоречия элементы плана, объявленного при (Бараке) Обаме, будут финансироваться более эффективно, если можно так сказать", - добавил замминистра.

С.Рябков также полностью исключил возможность того, что новая администрация США урежет финансирование военных программ, несмотря на то, что делает упор на повышение эффективности такого финансирования.

"Спекулировать на данные темы и сложно, и безответственно с моей стороны, но это явно не та область, где Америка собирается концентрироваться на внутренних вопросах", - сказал С.Ряков.

"Думаю, представление о том, что американскую безопасность можно гарантировать только в глобальном масштабе, в Америке разделяют все, и новый президент наверняка будет придерживаться аналогичного подхода", - отметил заместитель министра.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, МИД, США, ТРИАДА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az