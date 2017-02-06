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Внешняя политика 06.02.2017 18:07

Баку и Брюссель во вторник начнут переговоры по новому соглашению о сотрудничестве - Алиев

Азербайджан и ЕС во вторник начнут переговоры по новому соглашению о сотрудничестве, заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев

"Завтра Азербайджан и ЕС начнут переговоры по новому соглашению. Сотрудничество между нами очень плодотворное, искреннее и есть большой потенциал", - сказал И.Алиев в понедельник в Брюсселе на совместном заявлении для прессы с президентом Совета Европейского союза Дональдом Туском.

Д.Туск, в свою очередь, отметил, что ЕС готов сотрудничать с Азербайджаном в рамках модернизации и диверсификации экономики.

Он также заявил, что ЕС поддерживает территориальную целостность Азербайджана. "Азербайджан является важной страной для ЕС в вопросе обеспечения энергетической безопасности Европы. Мы поддерживаем усилия по реализации проекта "Южный газовый коридор", который является приоритетным для обеих сторон. Мы также заинтересованы в расширении торговых связей с Азербайджаном", - добавил Д.Туск.

Как сообщалось ранее, 14 ноября Совет ЕС утвердил предоставление Европейской комиссии и высокому представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности мандата на ведение переговоров по новому соглашению с Азербайджаном. Новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года. "Новое соглашение будет лучше учитывать общие цели и вызовы, с которыми сталкиваются сегодня ЕС и Азербайджан", - подчеркивает ЕС.

А.Азизов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЕС, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az