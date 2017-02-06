Баку и Брюссель во вторник начнут переговоры по новому соглашению о сотрудничестве - Алиев

Азербайджан и ЕС во вторник начнут переговоры по новому соглашению о сотрудничестве, заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев

"Завтра Азербайджан и ЕС начнут переговоры по новому соглашению. Сотрудничество между нами очень плодотворное, искреннее и есть большой потенциал", - сказал И.Алиев в понедельник в Брюсселе на совместном заявлении для прессы с президентом Совета Европейского союза Дональдом Туском.

Д.Туск, в свою очередь, отметил, что ЕС готов сотрудничать с Азербайджаном в рамках модернизации и диверсификации экономики.

Он также заявил, что ЕС поддерживает территориальную целостность Азербайджана. "Азербайджан является важной страной для ЕС в вопросе обеспечения энергетической безопасности Европы. Мы поддерживаем усилия по реализации проекта "Южный газовый коридор", который является приоритетным для обеих сторон. Мы также заинтересованы в расширении торговых связей с Азербайджаном", - добавил Д.Туск.

Как сообщалось ранее, 14 ноября Совет ЕС утвердил предоставление Европейской комиссии и высокому представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности мандата на ведение переговоров по новому соглашению с Азербайджаном. Новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года. "Новое соглашение будет лучше учитывать общие цели и вызовы, с которыми сталкиваются сегодня ЕС и Азербайджан", - подчеркивает ЕС.

А.Азизов