Встреча глав правительств стран-участниц ГУАМ состоится 27 февраля – посол Украины в Баку

Премьер-министры стран-участниц ГУАМ (Организации за демократию и экономическое развитие) встретятся 27 февраля в Киеве, сообщил посол Украины в Азербайджане Александр Мищенко.
«Мы надеемся, что заседание премьер-министров стран-участниц ГУАМ состоится 27 февраля», - сказал А.Мищенко агентству «Интерфакс-Азербайджан».
Дипломат также напомнил, что на февраль текущего года Азербайджан и Украина запланировали проведение заседания по военно-техническому сотрудничеству, заседания межминистерской рабочей группы по энергетическому сотрудничеству, а также парламентской группе дружбы.
«Президенты поручили провести секторальные заседания. Сроки визита президента Ильхама Алиева в Украину зависят от итогов этих заседаний. Как только мы наработаем эти направления, тогда администрации президентов определят сроки визита президента Алиева. Вот такой у нас план на первое полугодие 2017 года», - отметил он.
Что касается заседания Совета президентов, по словам А.Мищенко, на нем будут обсуждаться те вопросы, которые требуют утверждения глав государств.
Ф.Исазаде
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