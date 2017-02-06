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Внешняя политика 06.02.2017 18:12

Встреча глав правительств стран-участниц ГУАМ состоится 27 февраля – посол Украины в Баку

Премьер-министры стран-участниц ГУАМ (Организации за демократию и экономическое развитие) встретятся 27 февраля в Киеве, сообщил посол Украины в Азербайджане Александр Мищенко.

«Мы надеемся, что заседание премьер-министров стран-участниц ГУАМ состоится 27 февраля», - сказал А.Мищенко агентству «Интерфакс-Азербайджан».

Дипломат также напомнил, что на февраль текущего года Азербайджан и Украина запланировали проведение заседания по военно-техническому сотрудничеству, заседания межминистерской рабочей группы по энергетическому сотрудничеству, а также парламентской группе дружбы.

«Президенты поручили провести секторальные заседания. Сроки визита президента Ильхама Алиева в Украину зависят от итогов этих заседаний. Как только мы наработаем эти направления, тогда администрации президентов определят сроки визита президента Алиева. Вот такой у нас план на первое полугодие 2017 года», - отметил он.

Что касается заседания Совета президентов, по словам А.Мищенко, на нем будут обсуждаться те вопросы, которые требуют утверждения глав государств.

Ф.Исазаде

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Тэги: ГУАМ, ПРЕМЬЕРЫ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az