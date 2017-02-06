Английские больницы будут лечить иностранцев без предоплаты лишь в экстренных случаях

Государственные больницы Англии, входящие в систему Национальной службы здравоохранения (NHS), с апреля будут юридически обязаны брать с иностранцев деньги за медицинскую помощь до ее оказания в случаях, не требующих экстренного вмешательства, пишет The Guardian.
Без предоплаты помощь смогут получать только те пациенты, жизнь которых находится в опасности.
Об этом объявил министр здравоохранения Великобритании Джереми Хант.
Таким образом, потенциальным пациентам, скорее всего, придется не расставаться с паспортами и другими удостоверяющими личность документами.
За счет этих изменений британские власти рассчитывают вернуть в бюджет до 500 млн фунтов ($625 млн) в год. На сегодняшний день больницы терпят значительные убытки: система сбора денег с иностранцев, уже получивших медицинскую помощь, работает неэффективно, при этом многие медицинские учреждения переполнены, сообщает BBC.
"Мы не возражаем против того, чтобы люди, приехавшие издалека, пользовались нашей системой здравоохранения - пока они готовы честно вносить свою долю оплаты, как и британские налогоплательщики", - сказал Дж.Хант.
Совокупные расходы NHS на лечение тех, кому требуется медицинская помощь в ходе посещения Великобритании, превышают 1,8 млрд фунтов в год. Однако в эту же категорию попадают и британские подданные, постоянно проживающие за рубежом, но вернувшиеся на родину для лечения.
На текущий момент больницы Англии и других британских регионов имеют право оказывать приезжим любую медицинскую помощь, а счета для оплаты выставляются позднее. Однако в последнее время СМИ и парламент отмечают, что эти счета мало кто оплачивает.
Так, одно из подразделений NHS - Imperial College Trust - сообщает, что за прошлый год таким образом потратило на лечение приезжих 4 млн фунтов, из которых вернулось лишь 1,6 млн фунтов.
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