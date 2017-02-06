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Дальнее зарубежье 06.02.2017 19:19

Английские больницы будут лечить иностранцев без предоплаты лишь в экстренных случаях

Государственные больницы Англии, входящие в систему Национальной службы здравоохранения (NHS), с апреля будут юридически обязаны брать с иностранцев деньги за медицинскую помощь до ее оказания в случаях, не требующих экстренного вмешательства, пишет The Guardian.

Без предоплаты помощь смогут получать только те пациенты, жизнь которых находится в опасности.

Об этом объявил министр здравоохранения Великобритании Джереми Хант.

Таким образом, потенциальным пациентам, скорее всего, придется не расставаться с паспортами и другими удостоверяющими личность документами.

За счет этих изменений британские власти рассчитывают вернуть в бюджет до 500 млн фунтов ($625 млн) в год. На сегодняшний день больницы терпят значительные убытки: система сбора денег с иностранцев, уже получивших медицинскую помощь, работает неэффективно, при этом многие медицинские учреждения переполнены, сообщает BBC.

"Мы не возражаем против того, чтобы люди, приехавшие издалека, пользовались нашей системой здравоохранения - пока они готовы честно вносить свою долю оплаты, как и британские налогоплательщики", - сказал Дж.Хант.

Совокупные расходы NHS на лечение тех, кому требуется медицинская помощь в ходе посещения Великобритании, превышают 1,8 млрд фунтов в год. Однако в эту же категорию попадают и британские подданные, постоянно проживающие за рубежом, но вернувшиеся на родину для лечения.

На текущий момент больницы Англии и других британских регионов имеют право оказывать приезжим любую медицинскую помощь, а счета для оплаты выставляются позднее. Однако в последнее время СМИ и парламент отмечают, что эти счета мало кто оплачивает.

Так, одно из подразделений NHS - Imperial College Trust - сообщает, что за прошлый год таким образом потратило на лечение приезжих 4 млн фунтов, из которых вернулось лишь 1,6 млн фунтов.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az