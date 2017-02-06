Асад заявил о своем недоверии Эрдогану - бельгийский парламентарий

Президент Сирии Башар Асад сомневается в искренности президента ТурцииРеджепа Тайипа Эрдогана, заявил депутат парламента Бельгии Филипп де Винтер журналистам после встречи с президентом Сирийской Арабской Республики.

"Мы (на встрече с Б.Асадом - ИФ) говорили, что приходится сомневаться в искренности Эрдогана, когда он пытается заявлять, что помогает Сирии. Он продолжает покупать сирийскую нефть у бандитов, он продолжает продавать им оружие, он по-прежнему дает проход террористам через свою страну", - сказал Ф.де Винтер в понедельник.

Бельгийский парламентарий, находящийся в эти дни с визитом в Сирии, также добавил: "Асад прямо заявил, что Эрдоган является лицемером".

Депутат, кроме того, сообщил, что на встрече с президентом Сирии шла речь о том, что "пора снимать санкции с России со стороны Евросоюза".