Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.9111 EUR   2.0593 RUR   0.0324 GBR   2.386 TRY   0.5163

Цена на нефть

    $/bbl WTI   53.83 Brent   56.81

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 9 Фев 10 Фев

Дальнее зарубежье 06.02.2017 19:46

Асад заявил о своем недоверии Эрдогану - бельгийский парламентарий

Президент Сирии Башар Асад сомневается в искренности президента ТурцииРеджепа Тайипа Эрдогана, заявил депутат парламента Бельгии Филипп де Винтер журналистам после встречи с президентом Сирийской Арабской Республики.

"Мы (на встрече с Б.Асадом - ИФ) говорили, что приходится сомневаться в искренности Эрдогана, когда он пытается заявлять, что помогает Сирии. Он продолжает покупать сирийскую нефть у бандитов, он продолжает продавать им оружие, он по-прежнему дает проход террористам через свою страну", - сказал Ф.де Винтер в понедельник.

Бельгийский парламентарий, находящийся в эти дни с визитом в Сирии, также добавил: "Асад прямо заявил, что Эрдоган является лицемером".

Депутат, кроме того, сообщил, что на встрече с президентом Сирии шла речь о том, что "пора снимать санкции с России со стороны Евросоюза".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az
Версия для печати
Тэги: СИРИЯ, АСАД, ТУРЦИЯ


Похожие новости


Цель переговоров в Астане - прекращение огня в Сирии, заявил Асад Дамаск готов к переговорам в Астане, ограничений нет, подтверждает Асад Сирия смогла бы быстрее закончить войну без вмешательства извне - Асад Асад заявил, что Саудовская Аравия хочет полностью разрушить Иран и поэтому хочет, чтобы Сирия повернулась спиной к Ирану Асад не считает, что спровоцировал войну в Сирии Асад намерен добиваться полной победы в Алеппо

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az