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Дальнее зарубежье 06.02.2017 20:02

Трамп будет стремиться к обновлению отношений с Россией, заявляет вице-президент США

Президент США Дональд Трамп стремится выстроить новые отношения с Россией, заявил американский вице-президент Майк Пенс в понедельник в интервью американскому телеканалу "Фокс ньюс".

"Президент Д.Трамп намерен восстановить лидерство США в мире, а также обновить отношения со странами по всему миру, включая Россию. Он (Д.Трамп - ИФ) стремится к тому, чтобы начать новые отношения с народом России и его руководством", - сказал М.Пенс.

"Нам необходимо разрабатывать новые коалиции и партнерские отношения, чтобы противостоять радикальным исламистам", - добавил вице-президент.

"В частности у России и США есть общий враг - ИГИЛ ("Исламское государство"). Президент (Д.Трамп) придает первостепенное значение объединению мира и ресурсов США для преследования и уничтожения ИГИЛ" - пояснил М.Пенс.

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Тэги: США, ВИЦЕ/ПРЕЗИДЕНТ, РОССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az