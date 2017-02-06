Трамп будет стремиться к обновлению отношений с Россией, заявляет вице-президент США

Президент США Дональд Трамп стремится выстроить новые отношения с Россией, заявил американский вице-президент Майк Пенс в понедельник в интервью американскому телеканалу "Фокс ньюс".
"Президент Д.Трамп намерен восстановить лидерство США в мире, а также обновить отношения со странами по всему миру, включая Россию. Он (Д.Трамп - ИФ) стремится к тому, чтобы начать новые отношения с народом России и его руководством", - сказал М.Пенс.
"Нам необходимо разрабатывать новые коалиции и партнерские отношения, чтобы противостоять радикальным исламистам", - добавил вице-президент.
"В частности у России и США есть общий враг - ИГИЛ ("Исламское государство"). Президент (Д.Трамп) придает первостепенное значение объединению мира и ресурсов США для преследования и уничтожения ИГИЛ" - пояснил М.Пенс.
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